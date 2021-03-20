Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye vatandaşların hoşça vakit geçireceği 3 yeni park daha kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Kaplan'ın girişimleriyle başlayan Millet Bahçesi yapım çalışmalarıyla Cihanoğlu Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Koçarlı'da, vatandaşın hoşça vakit geçireceği yeni parkların da en kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni oyun alanları ve park yapımı için sevk eden Başkan Kaplan, Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Parkı ile birlikte Yeniköy ve Büyükdere Mahallesi'ndeki park yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak sezona yetiştirilmesi talimatını verdi.

"Cihanoğlu Parkı 2 ay içerisinde açılacak"

Devam eden park yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Kaplan, "Koçarlımızda yaşlılarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçireceği yeni oyunları ve park yapımına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda öncelikli olarak ilçemizin merkezindeki en gözde parkımız olan Cihanoğlu Parkı'nı içerisinde düğün salonu, kafeterya ve çocuklarımız için oyun alanı olacak şekilde yenileme kararı aldık. Çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından hızla devam ediyor. En geç 2 ay içinde Cihanoğlu Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını yine ilçemizin merkezinde bulunan Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Parkı ile eş zamanlı tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Yenilenen yüzüyle halkımıza hizmet verecek olan Cihanoğlu Parkı'nı halkımızın da beğeneceği şekilde özgün bir konsepte kavuşturacağız" dedi.

"Bağarcık'a da kamp alanı kazandıracağız"

Büyükdere Mahallesi'nde yabani otlarla kaplı bir alanda Muhtar Ali Uzunkaya ile mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlattıkları temizlik çalışmalarının ardından çocuklar için yeni bir oyun alanı ve park olacak şekilde düzenleme kararı aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Büyükdere ve Yeniköy Mahallesi'nde yapımı devam eden her iki parkımızı da özel düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından 1 ay içinde hizmete açacağız" dedi. İlçenin prestij projelerinden olan Millet Bahçesi'nin üst kısmındaki kafeterya, düğün salonu ve sosyal alan açılışının da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yetiştirilmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, "Tüm bu çalışmalarımızın yanında 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Bağarcık Mahallemizde de kamp alanı şeklinde yeni bir düzenleme planlıyoruz. Orada oluşturacağımız sosyal alanlarla birlikte farklı noktalara bank grupları da koyacağız. Bu yıl içinde planladığımız bu çalışmamız da en kısa sürede başlayacak" diye konuştu. - AYDIN