Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor - Son Dakika

Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor

20.03.2021 13:14
Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye vatandaşların hoşça vakit geçireceği 3 yeni park daha kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye vatandaşların hoşça vakit geçireceği 3 yeni park daha kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Kaplan'ın girişimleriyle başlayan Millet Bahçesi yapım çalışmalarıyla Cihanoğlu Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Koçarlı'da, vatandaşın hoşça vakit geçireceği yeni parkların da en kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni oyun alanları ve park yapımı için sevk eden Başkan Kaplan, Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Parkı ile birlikte Yeniköy ve Büyükdere Mahallesi'ndeki park yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak sezona yetiştirilmesi talimatını verdi.

"Cihanoğlu Parkı 2 ay içerisinde açılacak"

Devam eden park yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Kaplan, "Koçarlımızda yaşlılarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçireceği yeni oyunları ve park yapımına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda öncelikli olarak ilçemizin merkezindeki en gözde parkımız olan Cihanoğlu Parkı'nı içerisinde düğün salonu, kafeterya ve çocuklarımız için oyun alanı olacak şekilde yenileme kararı aldık. Çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından hızla devam ediyor. En geç 2 ay içinde Cihanoğlu Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını yine ilçemizin merkezinde bulunan Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Parkı ile eş zamanlı tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Yenilenen yüzüyle halkımıza hizmet verecek olan Cihanoğlu Parkı'nı halkımızın da beğeneceği şekilde özgün bir konsepte kavuşturacağız" dedi.

"Bağarcık'a da kamp alanı kazandıracağız"

Büyükdere Mahallesi'nde yabani otlarla kaplı bir alanda Muhtar Ali Uzunkaya ile mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlattıkları temizlik çalışmalarının ardından çocuklar için yeni bir oyun alanı ve park olacak şekilde düzenleme kararı aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Büyükdere ve Yeniköy Mahallesi'nde yapımı devam eden her iki parkımızı da özel düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından 1 ay içinde hizmete açacağız" dedi. İlçenin prestij projelerinden olan Millet Bahçesi'nin üst kısmındaki kafeterya, düğün salonu ve sosyal alan açılışının da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yetiştirilmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, "Tüm bu çalışmalarımızın yanında 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Bağarcık Mahallemizde de kamp alanı şeklinde yeni bir düzenleme planlıyoruz. Orada oluşturacağımız sosyal alanlarla birlikte farklı noktalara bank grupları da koyacağız. Bu yıl içinde planladığımız bu çalışmamız da en kısa sürede başlayacak" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor
Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor
Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor

Nedim Kaplan, Cumhuriyet, oyunlar, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım         
09:59
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei