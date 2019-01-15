Son Dakika Haberleri: Başkan Kaplan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Kaplan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

20 dakika önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Kaplan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarlarla bir araya geldi.

Halkevi Toplantı Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Kaplan, muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyeyle alakalı olan talepleri toplantıya katılan birim müdürleriyle kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Hava şartlarından dolayı yol durumlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaplan, planlanan programlar dahilinde hizmete devam edileceğini söyledi.

Muhtarlar da belediye çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaplan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Beypazarı, Tuncer Kaplan, Güncel
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