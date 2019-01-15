Başkan Kaplan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarlarla bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarlarla bir araya geldi.



Halkevi Toplantı Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Kaplan, muhtarların sorunlarını dinledi.



Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyeyle alakalı olan talepleri toplantıya katılan birim müdürleriyle kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.



Hava şartlarından dolayı yol durumlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaplan, planlanan programlar dahilinde hizmete devam edileceğini söyledi.



Muhtarlar da belediye çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaplan'a teşekkür etti.

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