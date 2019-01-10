Son Dakika Haberleri: Başkan Kaplan "Ne Vaat Ettiysek Yaptık"

Başkan Kaplan "Ne Vaat Ettiysek Yaptık"

1 saat önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesi ile kahvaltıda bir araya geldiği yerel gazete temsilcilerine 5 yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.

Başkan Kaplan
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesi ile kahvaltıda bir araya geldiği yerel gazete temsilcilerine 5 yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, 5 yıllık başkanlık sürecinde yaptığı yatırımları anlattı. Hizmet yolunda iddialı olduklarını vurgulayan Kaplan, "Beypazarı için ne vaat ettiysek yerine getirdik" dedi.

Beypazarı'nda 2014 seçimleri öncesinde aday adaylığı ve adaylık döneminde Beypazarı sevdalısı kardeşleriyle birlikte Beypazarı'na ne yapabiliriz noktasında istişareler yaptıklarını kaydeden Başkan Kaplan; hangi projeleri Beypazarı'na kazandırırsak Beypazarı'nın önünü açarız, istihdam ortamı oluştururuz bunların istişaresinde bulunduk. Bu anlamda proje çalışması yaptık. Allah nasip etti, göreve geldik ve biz seçim beyannamemizde verdiğimiz projelerimizi hayata geçirmeye başladık" dedi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, görev süresi boyunca ilçenin ihtiyacı olan birçok projeyi hayata geçirdiklerini, birçok projenin de çalışmalarının devam ettiğini, hizmet noktasında iddialı olduklarını söyledi. Seçim beyannamesinde bulunan vaat ettiğimiz elliye yakın projenin çalışmalarını tamamlayıp, bunlara ek olarak yirmi beş yeni projeyi de ekleyerek tüm projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Azimle çalışıp, bir çok projeye başarıyla imza attıklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Hizmette sınır yok" elbette bu çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere, ilçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımız ama hepsinden önce bize bu görevi layık gören hemşehrilerimizin destekleri ile başardık ve güzel hizmetlere imza attık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Beypazarı, Tuncer Kaplan, Güncel
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