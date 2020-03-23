Başkan Kaplan, pazaryerinde Korona virüs önlemlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kaplan, pazaryerinde Korona virüs önlemlerini denetledi - Son Dakika

Başkan Kaplan, pazaryerinde Korona virüs önlemlerini denetledi

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Korona virüs ile mücadele kapsamında pazarları gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Kaplan, pazaryerinde Korona virüs önlemlerini denetledi, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Korona virüs ile mücadele kapsamında pazarları gezerek incelemelerde bulundu.


Koçarlı Belediyesinin bütün birimleri Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. Kaplan, pazar esnafını tek tek gezerek Korona virüs ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Pazar esnafına eldiven dağıtan Kaplan; "Biz her zaman esnafımızın yanındayız, bu zorlu süreçte gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın arkasındayız. Aldığımız önlemlerle bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizim tüm gayemiz ve çalışmalarımız halkımızın bu elem virüs vakasından minimum düzeyde etkilenmesidir. Sosyal Ekonomik ve başta sağlık olmak üzere birçok konuda mücadele ettiğimiz Korona virüs ile ilgili olarak Koçarlı Belediyesi ve Şahsım Nedim Kaplan olarak 7/24 vatandaşlarımın destekçisi olduğumun bilinmesini isterim. Birlik ve Beraberliğimiz daim olduğu sürece hiç bir virüsün bizi etkileyemeyeceğinden de eminim" dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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