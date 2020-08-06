Başkan Kaplan; "Sağlık için hepimiz sahadayız" - Son Dakika

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ilçe birim amirleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi. İlçede hizmet veren işletmelerin aldığı tedbirlerin yerinde incelendiği denetimlerde Koçarlı'daki iş yeri sahiplerinin tedbirlere eksiksiz riayet ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile birlikte tüm Türkiye'de başlatılan geniş kapsamlı denetimlerde Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ilçe birim amirleri ile tüm ekipler sahaya indi. 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetimleri gerçekleştiren heyet kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri ile ilgili iş yeri sahiplerine detaylı bilgiler verdi.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşları korona virüs ile mücadelede 3 temel kural ile ilgili bilgi veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Sağlık için hepimiz sahadayız. İş yeri sahiplerimiz virüs ile mücadele noktasında tedbirlerini eksiksiz uyguluyorlar bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu süreci atlatacağımıza canı gönülden inanıyorum. Altını çizerek belirtmek istiyorum ki mücadelemize önce kendimizi sonra sevdiklerimizi koruyarak devam etmeliyiz. 3 temel prensibi asla unutmayalım; sosyal mesafe, maske ve hijyen" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını hatırlatan Kaplan yaptığı açıklamada ayrıca, "Virüsle mücadeleye başlandığı günden bu yana başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere mücadelenin en ön safhalarında yer alan kahraman sağlık çalışanlarımızın bizlerin sağlığı için verdikleri emekler boşa gitmesin. Ülke olarak mücadelede çok iyi bir yol almışken rehavete kapılmadan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım ve kendimizi koruyalım. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum" dedi. - AYDIN