Başkan Kaplan, sanal alemdeki başarılı ekibe gerçek alemde tebrik etti

Son dönemin popüler oyunu haline gelen ve herkes tarafından ilgi gören e-Spor (Elektronik Spor)'da Koçarlı Belediye spor'a ait e-Spor takımı Aydın'ı temsil edecek. Türkiye genelindeki 126 takım arasında yapılan müsabakalarda ilk 16'ya kalarak Aydın adına finallere katılmaya hak kazanan takımı makamında Ağırlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, takımdaki gençlere başarı diledi.



Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan ve Türkiye'de yerel yönetimler arasında e-Spor takımına sahip olan tek belediye olarak Koçarlı'yı ve dolayısıyla Aydın'ı en iyi şekilde temsil edip tanıtma gayreti içerisinde olduklarını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Her şeyin internet aleminde yayıldığı bir dönemde çağın gereksinimi haline gelen e-ticaret, ve e-tanıtımı yaparken bir de e-spor'u da yapıp bu yönde takım kurmayı denedik. Bunu da başardık. Henüz yeni bir dal olmasına rağmen takımımız Türkiye genelindeki 126 takım arasında ilk 16'ya kalarak finallere katılmaya hak kazandı. Hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak olan müsabakalarda Koçarlı Belediyesi e-Spor takımı olarak hem en iyi şekilde sonuç alacağımıza hem de ilimiz ve ilçemizi en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum" diyerek takıma başarı diledi.



Türkiye de Belediye bünyesinde tescili yapılan ilk e-spor takımı olan "Koçarlı Belediyesi e- Spor" takımı oyuncuları ile Belediye Başkanı Kaplan'ı makamında ziyaret eden e-Spor Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Nihat Göktürk, desteklerinden dolayı Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür etti. - AYDIN