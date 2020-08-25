Başkan Kaplan sözünü tuttu - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı ilçe mahallelerinde hizmete hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Timinciler ve Karadut mahallelerinde yaptığı çalışmalarla muhtarların teşekkürlerini alan Başkan Nedim Kaplan yağış ve diğer sebeplerden dolayı bozulan yayla yollarının yapımı ve genişletilmesi için sırasıyla tüm mahallelerdeki yayla yollarında greyder çalışması hususunda talimat verdi. Yayla yollarında yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Koçarlılı muhtarlar "Başkanımız Nedim Kaplan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile sırasıyla tüm yayla ve bahçe yollarında greyder çalışması ile yolların düzeltilip genişletileceğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan verdiği sözü tuttu. Taleplerinin yerine getirilerek hizmetlerden duydukları mutluluğu dile getiren Cincin Muhtarı Ergün Erdoğan,Tığlılar Muhtarı İrfan Alkılıç, Satılar Mahalle Muhtarı Ramazan Aydın ve Taşköy Muhtarı Erdoğan Akyıldız, "Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a bir telefonla ulaşabiliyoruz. Sağ olsun taleplerimizi hemen yerine getiriyor. Yayla ve bahçe yollarımızda greyder çalışması başladı yollarımız genişledi ve düzeltildi. Başkanımız Nedim Kaplan'a mahalle sakinlerimiz adına verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

Muhtarlara nezaketlerinden dolayı teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Mahallelerden gelen talepleri hızlıca yerine getirilmesi için ekiplerime gerekli talimatları verdim. Koçarlı Belediyesi olarak muhtarlarımızın emrindeyiz" dedi. - AYDIN