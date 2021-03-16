Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı

16.03.2021 14:34
Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı, System.String[]

Aydın'da depreme karşı en güvenli ilçelerden olan Koçarlı'nın doğu istikametinde imara açtırdığı iki katlı 300 konutluk yeni alanda yol düzenleme çalışmaları başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, yaklaşık 2 aylık süre sonrasında bölgenin alt yapı çalışmalarıyla birlikte yeni inşaatlar...

Aydın'da depreme karşı en güvenli ilçelerden olan Koçarlı'nın doğu istikametinde imara açtırdığı iki katlı 300 konutluk yeni alanda yol düzenleme çalışmaları başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, yaklaşık 2 aylık süre sonrasında bölgenin alt yapı çalışmalarıyla birlikte yeni inşaatlar için temel atmaya hazır hale geleceğini söyledi.

Söke'ye doğru batı istikametindeki geçmiş dönemlerde imar planı düzenlendiği halde senelerdir uygulama yapılmayan bölgede de ikinci bir Millet Bahçesi'nin yapılacağını müjdeleyen Başkan Kaplan, "İlçemiz tarih boyunca depremin yaşanmadığı bir yer olması bakımından Aydın'daki en güvenli bölgelerdendir. İmara açtığımız alanlarda, sosyal donatılarla birlikte güvenli yapıların da hayata geçmesiyle birlikte daha da genişleyecek olan Koçarlımız, artık göç veren değil göç alan bir ilçe olacak" dedi.

"Alt yapı çalışmaları başlıyor"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin doğu istikametinde bulunan Demirkaya Mevkii'nde yaklaşık 300 civarında iki katlı yeni konut alanının hayata geçmesi amacı doğrultusunda yol ve altyapı düzenleme çalışması başlatılması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam eden bölgede yerinde incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, değişik meslek gruplarından arsa alımının yaşandığı bölgenin Koçarlı'da yeni bir yaşam alanı olmasının dışında doğrudan ve tersine göç yaşanmasına da vesile olacağını kaydetti. Bölgede devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Demirkaya mevkii, iki katlı, havuzlu ve bahçeli villa tipi konutlar için ciddi arsa stoku alan bir bölgemizdir. Yaklaşık 2 ay içinde yol çalışmalarında epey mesafe kat edeceğiz. Kanalizasyon ve telekomünikasyon alt yapısı için de en kısa sürede bölgeye girilecek" dedi.

"Koçarlı Aydın'da depreme en dayanıklı ilçedir"

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana sahip Demirkaya mevkiinde kesinlikle çok katlı binalara müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Başkan, "Yapımı tüm hızıyla süren Millet Bahçesi'nin de bulunduğu o bölgede 250'şer metrekarelik betonlaşma alanı planladık. Koçarlımız tarih boyunca depremin yaşanmadığı bir bölgede kurulmuştur. Koçarlı'nın bu özel durumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile deprem uzmanları tarafından da kabul edilmektedir. Biz Demirkaya mevkiinde imar planlarına da tavizsiz bir şekilde riayet edeceğiz. İnsanlarımız o güvenli bölgemizde bahçeli, havuzlu depreme dayanıklı güzel evler yapacak. Senelerce atıl vaziyette kalan o bölgemizi ilçemizin çehresini değiştirecek ve göç almasına vesile olacak bir güzelliğe kavuşturacağız" diye konuştu.

"Kavşak düzenlemesi bu yıl içinde başlayacak"

Koçarlı'nın batı istikametinde de ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Orada da ikinci bir Millet Bahçesi'ni hayata geçirme düşüncemiz var. O bölgemizde de içerisinde bir adet kapalı ve açık halı saha, basket ve semt sahası, kır düğün bahçesi, park alanları, insanlarımızın hoşça vakit geçireceği kafeteryaların bulunacağı bir yaşam alanı oluşacak. Bunu planlamamız bile oradaki arsaların değerlenmesine vesile oldu. İlçemizin İncirliova'dan giriş kısmında kavşak düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Prestij projesi olarak gördüğümüz bu düzenlemeyi de bu yılın ikinci yarısında uygulamaya açacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı
Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı
Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı

Recep Kaplan, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


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