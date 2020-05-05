Başkan Kara: "Berberlerimiz pazartesi gününe kadar dükkanlarını sterilize etmekle meşguller"

Ankara Berberler Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara:

"Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızı yeni saç modelleriyle buluşturacağız"

"Dükkanlara gidip, 'Hadi beni de al', 'Kardeşim, 5 dakika beni de araya sıkıştır' gibi isteklerde bulunmayalım"

"Halkımızdan bir ricam olacak; lütfen berberlerimize akın etmeyelim"

"Sakal tıraşı hakkında şu an için ne yapılacak bilmiyorum ama kulak üstü ve faulleri alırken sıkıntı yaşayabiliriz"

"Kullan at olarak kullandığımız malzemelerden dolayı masraflarımız artacak"

ANKARA - Ankara Berberler Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, "Bu süre zarfında berberin ve kuaförün ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızı yeni saç modelleriyle buluşturacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Berberlerimiz pazartesi gününe kadar dükkanlarını sterilize etmekle meşguller" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Normalleşme kapsamında Covid-19 tedbirlerinde bazı kısıtlamalar da esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek" açıklaması üzerine uzun zamandır faaliyet gösteremeyen berber esnafının da yüzü güldü.

Ankara Berberler Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, 11 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak berber ve kuaför esnafı için alınacak tedbirlerden bahsetti. 21 Mart tarihinde kapanan berber ve kuaför salonlarının yaklaşık iki ay sonra hizmet vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, vatandaşlardan da temkinli olmalarını istedi. Kara, isteyen müşterinin tıraş malzemelerini de evden getirebileceğinin altını çizdi.

11 Mayıs'ta berber ve kuaför dükkanlarının açılacağını söyleyen Kara, yaklaşık olarak iki aydır esnafın zor zamanlar geçirdiğini vurguladı. Berberler ve kuaförlerin gündelik çalıştığı için maddi olarak sıkıntı çektiğini belirten Kara, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası berberlerimizde bir heyecan olmaya başladı. 11 Mayıs'ta tüm Türkiye'deki berberlerin ve kuaförlerin günü olarak ilan edildi. Büyük bir heyecanla, severek yaptığımız işe kavuşmanın da mutluluğunu yaşayacağız. Bu süre zarfında berberin ve kuaförün ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızı yeni saç modelleriyle buluşturacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Berberlerimiz pazartesi gününe kadar dükkanlarını sterilize etmekle meşguller" ifadelerini kullandı.

"Halkımızdan bir ricam olacak; lütfen berberlerimize akın etmeyelim"

Covid-19 salgınının etkilerinin henüz bitmediğine değinen Kara, "Pazartesi günü açılıyoruz ama bu virüsün bittiği anlamına gelmiyor. Pazartesi gününden sonra da virüs devam edecek. Biz öncelikle kendi tedbirlerimizi alarak iş başı yapacağız. Bakanlığımızın verdiği tedbirlere de uymamız lazım. Halkımızdan bir ricam olacak; lütfen berberlerimize akın etmeyelim. Berberlerimizin istediği saatte gidelim. Dükkanlara gidip, 'Hadi beni de al', 'Kardeşim, 5 dakika beni de araya sıkıştır' gibi isteklerde bulunmayalım. Berberlerimiz zaten müşterilerimiz için salonda olacaklar. Berberlerimiz de sizleri tıraş etmek, para kazanmak ister ama virüsü de unutmamak lazım. Her müşteriden sonra malzemelerimizi temizlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Maskeyi çıkaramazsak tıraş edemeyiz"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından önerilerin yer aldığı bir kitapçığın berber ve kuaför esnafına ulaştırılacağını söyleyen Kara, "Bakanlığımız tarafından bizlere kitapçık gönderecek. Bu kitapçıkta ne tür önlemler yer alacak şu anda bilmiyorum. Müşterimiz tıraş sırasında maske kullanırsa, faul kısımları ve kulak üstlerini alırken tarağa takılma olabilir. Maskeyi çıkaramazsak tıraş edemeyiz. Sakal tıraşı hakkında şu an için ne yapılacak bilmiyorum ama kulak üstü ve faulleri alırken sıkıntı yaşayabiliriz. Bu konuda kitapçığı bekleyeceğiz" dedi.

Faaliyetlerine başlayacak berber ve kuaför esnafının öncelikle kendi sağlığını düşünmesi gerektiğinden bahseden Kara, "2 aylık zamanı geride bırakırken, tekrar işimize başladığımız bu süreçte Pazartesi gününden itibaren yeni bir gün başlıyor. Bir yandan özlem duyduğumuz mesleğimiz için can atıyoruz ama kendimizi korumamız lazım. Kullan at olarak kullandığımız malzemelerden dolayı masraflarımız artacak. Salonlara istediğimiz kadar müşteri de alamayacağız. Herkes güvendiği berbere gitsin" diye konuştu.

Ankara Berberler Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, 11 Mayıs sonrası berber dükkanlarına gelecek müşterilerin nasıl karşılanacağına dair de bilgiler verdi. Müşterilerin, berber dükkanlarına girerken dezenfektan kullanacağını söyleyen Kara, tıraş esnasında kullanılacak malzemelerin steril olmasının da şart olduğunu vurguladı. Kara, "Müşterilerimiz kendilerine küçük bir çanta yapsınlar. Bu çantayı meslektaşlarımıza danışarak yapsınlar. Müşterimiz geldiğinde içinde; makas, tarak, havlu, şampuan olan bir çanta olursa kendisine özel kullanırız. Kendileri de böyle bir önlem alabilir" dedi.