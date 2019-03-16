Başkan Kara'dan Sert Açıklama

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ismi üzerinden bölme ve parçalama girişimlerinin devam ettiğini, fitne ve fesat tohumları toplumumuz üzerine saçılmakta olduğunu söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ismi üzerinden bölme ve parçalama girişimlerinin devam ettiğini, fitne ve fesat tohumları toplumumuz üzerine saçılmakta olduğunu söyledi.



Başkan Kara, Malumunuz olduğu üzere 31 Mart tarihine kalan süre azaldığını ifade ederek, " Her bir gününden onur ve şeref duyduğum Belediye Başkanlığı görevimi tamamlamama sayılı günler kaldı. Fakat neyleyelim ki, asıl gücünü Ak Parti düşmanlığından alan bazı odakların şahsıma olan kin ve nefretleri tatmin düzeyine ulaşmamış olacak ki 'Hasan Kara' ismi üzerinden bölme ve parçalama girişimleri devam etmekte, fitne ve fesat tohumları toplumumuz üzerine saçılmaktadır. Bu safsatalara sevenlerimizin itibar etmeyeceğine olan inancım tam olmakla birlikte, insan olmamız hasebiyle üzülmekte ve içimi size dökerek hasbihal etmeyi amaçlamaktayım" dedi.



Son günlerde fısıltılar halinde karanlık dehlizlerde dile getirilen konuları tek tek yazmadan, genel bir kamuoyu açıklaması ile bazı konulara açıklık getirmek istediğini ifade eden Kara, " Onurlu ve şerefli Kilisliler, Ben Hasan Kara, 1969 yılında Kilis'te dünyaya geldim. Çiftçi bir babanın oğluyum. Yokluğun hüküm sürdüğü fakat saygı ve sevginin baş tacı edildiği bir evde büyüdüm. Zor geçen eğitim yıllarının ardından Allah lütfetti hukuk eğitimi alarak çeşitli zamanlarda çeşitli görevlerde bulundum. 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Kilis'te AK Parti kurucu il başkanı olarak bu kutsal davanın memleketimizde ilk yapı taşını oluşturdum. Sonrasında bildiğiniz gibi 2 dönem bu necip milletin vekilliğini ve geride bıraktığımız dönemde de belediye başkanlığını yapmak kısmet oldu. Geride kalan süre zarfında ne kadar başarılı olduğumuzun takdirini sevgili halkımıza bırakıyorum.Her zaman ifade ettiğim ve bir kez daha üstüne basa basa ifade ettiğim bir gerçeği tekrar haykırmakta hiç bir beis görmüyorum. Bu memlekette son bir Ak Partili kalsa, o ak partili ben olurum. Çünkü bu davanın ne kadar kutsal olduğunu ve neyi amaçladığını çok iyi bilmekteyim. Bu dava Filistinli bir çocuğun sapan taşıyla siyonizmin tepesine fırlattığı bir taştır! Bu dava Arakan'da ellerini semaya açan masum bir Müslüman'ın bu dünyadaki en büyük umududur. Bu dava Karabağ'ın tapusu, Bakü'nün izzeti ve şerefidir. Bu dava Yeni Zelanda'da alınları secdede iken şehit edilen müminlerin dünyaya bıraktığı mirastır. Değil bir Hasan Kara, bin Hasan Kara bu davaya kurban olsun. Kilis'te bir siyasetçinin gelebileceği tüm makamlara geldim. Hayatımın geri kalan kısmında Cumhurbaşkanımızın emrinde ve Türk milletinin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Ak Parti'yi Kilis'te itibarsızlaştırmaya çalışan haysiyet ve şahsiyet cellatları çok iyi bilsin ki, 31 Mart günü Ak Parti'nin yeni bir zaferinden başka hiç bir beklentim ve düşüncem yoktur. Tüm halkımızın laf üretenleri elinin tersiyle iterek Ak Partimize destek vereceğine olan inancım tamdır. Bu duygular ile tüm Kilis halkına sevgi ve saygılarımı sunuyor, 31 Mart günü Kilis halkını yeniden Ak Parti demeye davet ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı. - KİLİS

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