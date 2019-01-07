Başkan Kara, Kurtarma Çalışmalarını Yerinde Takip Etti

Çalışmaları yerinde izleyen Başkan Kara, Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Afad Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı olarak yapılan ortak çalışmalar neticesinde Zorkun yaylasında mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldığını ve Osmaniye'ye sağlıklı bir şekilde ulaşımlarının sağlandığını kaydetti.

Zorkun yaylasında mahsur kalan vatandaşların bilgisinin ulaştığı anda ekipler ile harekete geçtiklerini ifade eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yoğun çalışmalar neticesinde yollar trafiğe açıldı. Değerli hemşerilerimizin kontrollü bir şekilde Osmaniye'ye ulaşmaları sağlandı. Bu konuda başta Sayın Valimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen Jandarma Alay Komutanımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Afad Müdürümüz ve Belediye ekiplerimiz olmak üzere tüm yetkililerle teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." Dedi.