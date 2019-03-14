Başkan Kara'nın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Kara, Türkiye'de en zor koşullarda bile, deneyim ve birikimleriyle, alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek kullanan, mesleğinde yetkinliğini kanıtlamış doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla övünmekte, özverili çalışmaları ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla geleceğe güvenle baktıklarını ifade ederek, "Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergesinin bir kolu da sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. Hiç birimizin vazgeçemeyeceği sağlıklı bir hayatta en etkin rolü oynayan doktorlarımız ve sağlık sektörü çalışanları karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek bu saygın ve onurlu mesleklerini büyük bir özveriyle yürütmektedirler. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız ile diğer sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını saygıyla kutlarım" ifadesini kullandı. - KİLİS

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