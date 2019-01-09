Son Dakika Haberleri: Başkan Kara'nın Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Kara'nın Gazeteciler Günü Mesajı

19 dakika önce

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 10 Ocak Çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara'nın Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 10 Ocak Çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, mesajında bilgi çağı ile birlikte teknolojinin gelişmesi, beraberinde basının da gelişmesini sağladığını belirterek, "Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, doğal olarak, birçok zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır. O nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları hususu büyük önem arz etmektedir. Yönetimle halkın arasında bağlantı kuran, bilgi akışını sağlayan, toplumsal varoluşta yaşanılan tüm ayrıntıları her bireye eşit olarak ulaştıran basın camiamız, toplumun en önemli nesnel gerçekliğidir. Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Kilis, Gazeteciler Günü, Politika
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