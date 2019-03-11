Başkan Kara'nın İstiklal Marşı Kabulünü Yıl Dönümü Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, edilen İstiklal Marşı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, edilen İstiklal Marşı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Kara, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de defalarca okunarak kabul edilen İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşının milli değerlere sarılarak kazandığı belge olduğunu ifade ederek, " Millet olarak, ilerleme yolunda azmettiğimiz birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmeye çabaladığımız bu süreçte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif'i anmak ve anlamak önemli bir imkan olarak görülmelidir.Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk Milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününde İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün İstiklal Kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

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