Başkan Kara Personeliyle Vedalaştı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle Belediye Konukevinde veda toplantısı yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle Belediye Konukevinde veda toplantısı yaptı.



Başkan KARA yaptığı açıklamada; "2014 yılında göreve ilk başladığımız günden beri bizimle canla başla çalışan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimiz göstermiş olduğu çabalarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" dedi.



Toplantı plaket dağıtımıyla son buldu. - KİLİS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı

Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak