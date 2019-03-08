Son Dakika Haberleri: Başkan Kara, Vatandaşlara Helva İkram Etti

Başkan Kara, Vatandaşlara Helva İkram Etti

45 dakika önce

Osmaniye Belediyesi Regaib Kandilinde merkezde bulunan camilerde vatandaşlara irmik helvası ikram etti.

Başkan Kara, Vatandaşlara Helva İkram Etti, System.String[]
Osmaniye Belediyesi Regaib Kandilinde merkezde bulunan camilerde vatandaşlara irmik helvası ikram etti.

Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Regaib kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Envar-ül Hamit Camii çıkışında vatandaşlara tek tek helva ikram ederek kandillerini kutladı. Etkinliğe MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Meliş Loş ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Vatandaşlarla sohbet edip helva ikram eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Bu mübarek gecenin hürmetine mazlum milletlerin sesi ve çaresi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ebed-müddet yaşaması konusunda duacıyız. Güçlü bir devlet yapısıyla inşallah geleceğe ve gelecek nesillere daha güzel bir Osmaniye ve güçlü bir Türkiye hazırlayabilmenin azim, gayret ve kararlılığı içerisindeyiz. Cenabı Mevla inşallah bu yolda güç versin. Mazlum milletlerin dertlerine derman olalım dertlerine çare bulalım" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kadir Kara, Osmaniye, Güncel
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