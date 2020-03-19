Başkan Karaaslan, hastanelerde ziyaretçi kısıtlaması istedi - Son Dakika

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, "Korona virüs önlemi için yataklı sağlık kurumlarındaki ziyaretçi kısıtlanması gerekir" dedi.



Çin'in Wuhan kentinde başlayan korona virüs (Covid -19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken bir açıklama yapan Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından birçok tedbire başvurulmaktadır. Korona virüs (COVID-19) hastalığının ilk ortaya çıkmasının ardından bilimsel kurul oluşturulması ve sürecin bu bilimsel kurul tarafından alınan kararlar ve öneriler doğrultusunda yürütülmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Sağlık Bakanının anlık takip yaparak, edindiği bilgileri vatandaşlarla paylaşması ve halkımızı doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi, yönlendirmesi vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmesi adına önemli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.



Korona virüsle mücadele kapsamında bir kez daha görüldü ki; sağlık çalışanlarının yüksek risk altında olduklarına dikkat eken Karaaslan, "Bu nedenle başta hastayla ilk teması sağlayan Aile Sağlığı Merkezleri ve Acil Birimleri olmak üzere tüm sağlık personelinin dezenfektan, maske vb. ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır. İlerleyen süreçte; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ciddi manada moral ve motivasyona ihtiyaçları olacağı görülmektedir.



Ülkemizde yürütülen korona virüsle mücadele yalnızca Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının gayretiyle sonuç alınabilecek bir süreç değildir. Devletin bütün kurumlarının yanı sıra özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla yürütülmesi çok önemlidir.



Bu nedenle, yataklı sağlık kurumlarındaki ziyaretçi kısıtlanması, kişisel hijyen kuralları, özellikle el yıkama, sağlık kurumlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi



yurt dışı seyahat sonrası gözlem altına alınması uygulamaları tavizsiz uygulanmalıdır.



Malatya Tabip Odası olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu hatırlatarak, güçlü sağlık alt yapımızla ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla paniğe kapılmadan bu süreci ülkemizin diğer ülkelerden daha az bir etkilenme ile atlatacağına inancımız tamdır" dedi. - MALATYA