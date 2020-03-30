Başkan Karaaslan, korona virüs mücadelesinde sağlık kuruluşlarını övdü - Son Dakika

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, korona virüs salgınında her sağlık kuruluşunun etkin mücadele verdiğini belirtti.



Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, yaptığı açıklamada, " Dünya Sağlık Örgütü' nün pandemi olarak ilan ettiği tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınıyla küresel çapta amansız bir mücadele verilmektedir. Ülkemizde, kamu, üniversite, vakıf veya özel hastane ayrımı yapmadan, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Dahiliye Uzmanı veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı bulunan üçüncü basamak yoğun bakımı olan hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildi" ifadelerini kullandı.



Böylesine zor bir süreçte alınan bu kararın, Türkiye'de salgınla yapılan mücadeleyi daha güçlü kıldığına dikkat çeken Karaaslan, "İlimizde bulunan tüm sağlık kuruluşları, hiçbir riskten kaçınmayan fedakar sağlık personelleri ile bu mücadeleye destek olmaktadır. Covid -19 hasta kabulü ve tedavisi belli sterilizasyon kuralları dahilinde yapılmaktadır. İlimizde Covid -19 nedeniyle karantina altına alınan özel sektöre ait herhangi bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Bu vesile ile sağlık hizmetine zorunlu ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginliğe düşmeden sağlık hizmetlerinden faydalanmaları önemlidir" dedi. - MALATYA