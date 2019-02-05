Son Dakika Haberleri: Başkan Karaaslan Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Karaaslan Pazar Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve belediye meclis üyeleri, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret ettiler.

Başkan Karaaslan Pazar Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve belediye meclis üyeleri, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret ettiler. Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Karaaslan Pazar yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Başkan Karaaslan, " Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini hem de Uçhisar Belediyesi'nden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pazarcı esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Karaaslan sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Ali Karaaslan, Uçhisar, Güncel
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