Son Dakika Haberleri: Başkan Karaaslan, "Yeşil Vadi Tesisleri ihalesiz belediyeye verilmelidir"
Son Dakika Güncel Başkan Karaaslan, 'Yeşil Vadi Tesisleri ihalesiz belediyeye verilmelidir' - Son Dakika

Başkan Karaaslan, "Yeşil Vadi Tesisleri ihalesiz belediyeye verilmelidir"

6 saat önce

Yenice Gençlik Platformu Başkanı Tahsin Karaaslan önümüzdeki günlerde ihalesi sona erecek olan Yeşil Vadi Tesisleri'nin de Yenice Belediyesi tarafından işletilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Karaaslan,

Yenice Gençlik Platformu Başkanı Tahsin Karaaslan önümüzdeki günlerde ihalesi sona erecek olan Yeşil Vadi Tesisleri'nin de Yenice Belediyesi tarafından işletilmesi gerektiğini belirtti.


Yenice ilçesine kazandırılacak olan Yeşil Vadi Tesislerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulunulan Yenice Gençlik Platformu Başkanı Tahsin Karaaslan işletmenin belediyeye verilmesinin uygun olacağını dile getirdi. İlçenin önümüzdeki süreçte turizmin önemli noktalarından biri olacağını ifade eden Karaaslan, Ihlamur Teras ile bir bütünlük sağlanması açısından Yeşil Vadiyi de bundan böyle belediye tarafından çalıştırılmasının faydalı olacağını söyledi.


Ayrıca Karaaslan tesisle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bundan böyle turizm ilçemizin bir geçim kaynağı olacaktır. Bu gerçekten yola çıkararak işletmelerimizin de güçlü ve iyi hizmet vermesi gerekir. İlçemiz Belediyesi, Ihlamur Terası çok güzel bir şekilde işletmektedir. Bir bütünlük sağlanması açısından önümüzdeki günlerde ihale edilecek olan Yeşil Vadi Tesisleri de şayet kamu kurumu olması hasebiyle olabiliyorsa ihalesiz belediyeye verilmelidir. Çok duyarlı ve çalışkan bir kaymakamımız var. Değerli kaymakamımızın bu çağrımıza duyarsız kalmayacağını umuyoruz." - KARABÜK

Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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