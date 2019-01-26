Son Dakika Haberleri: Başkan Karaatay'dan Esnaf ve Hasta Ziyareti

Başkan Karaatay'dan Esnaf ve Hasta Ziyareti

1 saat önce

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, esnaf ve hasta ziyaretinde bulundu.

Başkan Karaatay'dan Esnaf ve Hasta Ziyareti, System.String[]
Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, esnaf ve hasta ziyaretinde bulundu.

Beraberinde AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül ile Kültür Mahallesindeki esnafı ziyaret eden Karaatay, yerel seçim için destek talebinde bulundu.

Karaatay, ilçeye 5 yıl daha hizmet etmek istediklerini belirterek, "5 yıl boyunca halkımıza canla başla hizmet ettik. Bugünden sonra da yine hizmet etmeye talibiz. Halkımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Karaatay daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Nevzat Karaatay, Kurtalan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:58:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karaatay'dan Esnaf ve Hasta Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]