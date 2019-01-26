Başkan Karaatay'dan Esnaf ve Hasta Ziyareti
1 saat önce
Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, esnaf ve hasta ziyaretinde bulundu.
Kurtalan
Belediye Başkanı Nevzat Karaatay
, esnaf ve hasta ziyaretinde bulundu.
Beraberinde AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül ile Kültür Mahallesindeki esnafı ziyaret eden Karaatay, yerel seçim için destek talebinde bulundu.
Karaatay, ilçeye 5 yıl daha hizmet etmek istediklerini belirterek, "5 yıl boyunca halkımıza canla başla hizmet ettik. Bugünden sonra da yine hizmet etmeye talibiz. Halkımızdan destek bekliyoruz." dedi.
Karaatay daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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