Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yeni yılın ülkemize ve tüm İslam Alemine huzur, bereket ve refah getirmesi temennisinde bulundu.



KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak 2020 yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Karabacak mesajında, yeni yılın tüm İslam Alemine, Türk milletine, esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesini diledi.



Esnaf Teşkilatı olarak 2020 yılından umutlu olduklarını belirten Başkan Karabacak mesajında şu görüşlere yer verdi: "84 Meslek Odamız ve 55 bine yakın esnaf ve sanatkarımız, çalışma azmi ve şevkimiz ile 2019 yılını acısıyla tatlısıyla uğurluyor, 2020 yılına da iyimser düşüncelerle giriyoruz. KONESOB olarak huzur ve hoşgörü şehri olan Konyamızda 2019 yılında önemli başarılara imza attık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın öncülüğünde TOKİ işbirliğinde Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizin protokolünü gerçekleştirdik. 2018 yılında Yılın Türkiye Ahisinden sonra 2019 yılında da yılın Türkiye çırağının Konya'mızdan çıkmasına vesile olduk. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ni gerçekleştirerek yine bir ilke imza atarak Konya esnaf ve sanatkarımızın sesi olduk. Odalarımızdan gelen talep ve isteklere tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim kurarak çözümler ürettik. Oda Başkanlarımızla kurduğumuz iletişim ağımızla Konya birlikteliğini oluşturma gayreti içerisinde olduk. Birliğimiz öncülüğünde kısa adı ILO olan Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birliğimize bağlı Odalarımızla, Hayata Fırsat Projeleri yürüterek istihdama katkı sağladık. İŞKUR ile yürüttüğümüz Uygulamalı Girişimcilik Kurslarıyla Teşkilatımıza yeni esnaf ve sanatkarların kazanılmasına vesile olduk. Yine Birliğimize bağlı Odalarımız ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile önemli projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 2020 yılında da KONESOB olarak önemli başarı ve hizmetlere imza atmayı hedefliyoruz. Esnaf Teşkilatı olarak 2019'da olduğu gibi 2020'de de Konya'mız ve 31 ilçemizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları ve problemlerini gidermek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının giderildiği, işsizliğin azaldığı, yatırımların çoğaldığı, bol bereketli bir yıl olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle 2020 yılının tüm İslam Alemine, aziz milletimize, esnaf teşkilatımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına saygılarımı sunuyorum." - KONYA