Başkan Karabacak: "5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci esnaflarımızı sevindirdi"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 21 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan kırtasiyeci esnaflarına 5 bin TL hibe desteğiyle ilgili Bakan Bilgin ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş'e teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, pandemi döneminde birçok sektörün, esnaf ve sanatkarın zor bir dönem geçirdiğini, kırtasiyeci esnafının da okulların kapalı olması nedeniyle çalışmalarına ara vermek durumunda kaldığını hatırlattı. Pandemi döneminde hükümet tarafından esnaf ve sanatkarlara açıklanan desteklerin büyük önem arz ettiğini hatırlatan Başkan Karabacak, "Kısa çalışma ödeneği, hibe destekleri, pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve sanatkarımıza can suyu oldu. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin tarafından açıklanan ve Konya dahil sadece 14 ilde kırtasiyeci esnaflarımıza verilecek olan 5 bin TL hibe desteği de esnaflarımızı sevindirdi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Vedat Bilgin'e, İşkur Konya İl Müdürümüz Emrah Keleş'e teşekkür ediyoruz" dedi.

İşkur Konya İl Müdürü Emrah Keleş de kırtasiyeci esnafına verilecek olan hibe desteği hakkında şu bilgileri verdi: "Konya'da 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan, '47.62.01- Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti' alanında faaliyette bulunan bin 200 kırtasiyeci esnafı için 5 bin TL hibe desteği verilecek, ödemeler PTT şubelerinden yapılacak. Bakanlığımız tarafından koordine edilen Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihinde Bakanlığımız resmi sitesi üzerinden alınmaya başlanmış olup, 4 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konya Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar da açıklamasında, kırtasiyeci esnafı adına verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. - KONYA