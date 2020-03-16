Başkan Karabacak esnafın beklentilerini açıkladı - Son Dakika
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Başkan Karabacak esnafın beklentilerini açıkladı

6 saat önce

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte piyasada işlerin durma noktasına geldiğini hatırlatarak esnaf ve sanatkarın hükümetten beklentilerini açıkladı.

Başkan Karabacak esnafın beklentilerini açıkladı, System.String[]

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte piyasada işlerin durma noktasına geldiğini hatırlatarak esnaf ve sanatkarın hükümetten beklentilerini açıkladı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, bazı sektörlerde işlerin durma noktasına geldiğini ve hükümetin acil tedbirler almasını gerektiğini söyledi. Başkan Karabacak açıklamasında, "Hükümetimizin koronavirüse karşı almış olduğu tedbirler, sağduyulu açıklamalar ve şeffaf bilgilendirmeler esnaf teşkilatımız, vatandaşlarımız ve tüm dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılanmaktadır. Alınan kararlar yerinde, doğru ve bizler adına alınmış kararlardır. Okulların tatil edilmesi kararı da bu tedbirlerden bir tanesidir. Bu kararla birlikte işleri durma noktasına gelen bazı sektörlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın hükümetimizden beklentisini de haklı olarak beraberinde getirmiştir. Özellikle toplu taşıma faaliyetlerini ifa eden okul servis aracı işletmecisi, kantin işletmecisi gibi esnaflarımız başta olmak üzere minibüs, pastane, lokanta ve umuma açık olan işletmelerimizin işleri bir hayli azalmıştır. Bu bağlamda esnaflarımızın kullanmış olduğu kredilerin geri ödemeleri, vergi, Bağ - Kur ve SGK primi ödemelerinin belli bir takvime ötelenmesi, Mart ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin ödeme ve sürelerinin uzatılması büyük önem arz etmektedir. İki aydan fazla Bağ - Kur prim borcu olan esnafımız muayene olup ilacını maalesef alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı, prim borcu olan esnafımızın ilaç ihtiyacı karşılanmalıdır. Her türlü virüse karşı alınması gereken tedbirlerden biri de vatandaşlarımızın ilaca ulaşılabilirliğinin önünün açılması olacaktır. Hükümetimizin bu konu ile ilgili gerekli tüm tedbirlerle birlikte esnaf ve sanatkarımızın lehine kararlar alacağından şüphemiz yoktur. Ne mutlu ki böylesine güçlü bir devlet ve milletin bir neferiyiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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