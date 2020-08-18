Başkan Karabacak: "Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor" - Son Dakika

Başkan Karabacak: "Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, ülke sanayisinin üretimi, gelişmesi, gençlerin aranan eleman olarak sanayilere kazandırılması açısından mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, "Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında...

Başkan Karabacak:

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, ülke sanayisinin üretimi, gelişmesi, gençlerin aranan eleman olarak sanayilere kazandırılması açısından mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, "Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak, kalfa, usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Son yıllarda kalifiye ve ara eleman sıkıntısının had safhada olduğunu ve bu bağlamda Mesleki Eğitim Merkezlerinin önem arz ettiğini belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, istihdam açısından gençlerin mesleki eğitim merkezlerine özendirilmesinin önemine dikkat çekti. Mesleki eğitim merkezleri hakkında detaylı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Bilindiği üzere liselere geçiş yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklandı. Öncelikle sonuçların tüm evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerleştirme sonuçlarına göre tercih yükseltme ve nakil başvuruları devam etmektedir. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşemeyen, yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen tüm öğrenci ve velilerimize kamuoyunda çok fazla bilgi sahibi olunmayan mesleki eğitim kurumları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Ülke sanayimizin üretimi, gelişmesi, gençlerimizin aranan eleman olarak sanayimize kazandırılması adına mesleki eğitim merkezleri büyük önem arz etmektedir ve mesleki eğitimin amacı da bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek kendilerini mutlu kılacak ve toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır" dedi.

Ülkemizde mesleki eğitim merkezlerinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bulunan alan ve dallarda sektörün ihtiyacı olan kalfaların ve ustaların eğitiminin gerçekleşmekte olduğunu belirten Başkan Muharrem Karabacak, "En az ilköğretim veya imam hatip ortaokulu mezunu olan gençlerimiz mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırdıkları zaman zorunlu eğitimden muaf olup isterlerse lise fark derslerini vermeleri halinde hem ustalık belgesi hem de lise diploması almaktadırlar. Haftada 1 ve 2 gün okulda teorik eğitim, haftada 4 veya 5 gün işletmede pratik eğitim görerek 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda da ustalık belgesi almaktadır. Bu eğitimlerinin yanında 9. sınıfta 2 saat tarih dersi, 10. sınıfta 2 saat T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, 11. sınıfta 3 saat matematik, 2 saat edebiyat dersi, 12. sınıfta 3 saat matematik, 3 saat edebiyat dersi almaları halinde ise lise diploması alacaklardır. Sonrasında da lise diploması ile üst öğrenimlerine devam edebilmektedirler" diye konuştu.

Başkan Muharrem Karabacak, Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında şu bilgilere de yer verdi:

"Ustalık belgesini alan gençlerimiz ise almış oldukları belgeler ile hem kendi iş yerini açabilmekte, hem de Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) kapsamında kendi alanlarında çalışabilmektedirler. Ustalık yeterliliğini kazanmış, bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olan öğrencilerimiz asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla maaş almaktadırlar. Öğrencilerimizin iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder. Ustalık Belgesi alan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 88'i mezun olduğu alanlarda çalışmaktadır. Önceki öğrenimlerinin tanınması kapsamında kalfalık, ustalık belgesi olmayanların sınav ve belgelendirme işlemleri yine mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılır. Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak kalfa usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda velilerimize çocuklarını mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor, ara eleman ve iyi birer usta olmaları konusunda önemli bir başlangıcın temellerinin atılmasının öneminin ne derece büyük olduğunun altını çizmek istiyorum." - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Karabacak: 'Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada         
14:58
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı         
14:53
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek         
13:49
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada! 3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!         
11:25
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular         
10:06
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak         
10:02
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı         
09:48
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 16:53:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karabacak: "Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei