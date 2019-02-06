Başkan Karabıçak'dan Tarihi Bir Adım Daha !

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak'ın hazırlamış olduğu proje ile tarihte yoğun bir şekilde kullanılan fakat son zamanlarda neredeyse kaderine terk edilmiş Tirebolu Hamamı'nı restorasyon projesi ile eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Proje çalışmalarına başlanılan Tirebolu Hamamında sona gelindi.

Restorasyon ve sağlıklaştırma projesinin uygulanmasının ardından Tirebolu, Turizm konusunda ciddi bir adım atmış olacak.

Tirebolu Belediyesinin, Dokap ile yaptığı bir çalışma ile hayata geçecek olan Tirebolu Hamamı Restorasyon projesinin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanılacağı bildirildi.

Projenin onaylanmasının ardından Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile Tirebolu Hamamını ziyaret eden Başkan Karabıçak kamuoyuna yaptığı açıklamada;" Öncelikle Tarih ve Kültür Şehri Tirebolu'muza yakışanı yapıyoruz. Yaklaşık 1.50 Milyon Lira yatırım bedeline sahip projenin hayata geçirilmesi ile ilçemiz Kültür Turizmi konusunda ciddi bir ivme kazanacaktır. Tirebolu Sevdası ile çıktığımız bu yolda her konuda adımlar atarak ilçemizin kalkınması hususunda ciddi projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi Tirebolu Hamamı Restorasyon projesi ile mutluluğumuz iki kat artacaktır. Dokap ile beraber yürüttüğümüz projemizin çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağız. Şimdiden Tirebolu'muza ve Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.