Başkan Karabıçak`Tan Anlamlı Ziyaret
1 saat önce
2018-2019 Eğitim Yılı'nın ikinci döneminin başladığı ilk ders gününde Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak öğrencileri yalnız bırakmadı.
Tirebolu'ya 2. Ve 3. Kademe Özel Eğitim ve Uygulama Okulu kazandıran Karabıçak ikinci dönemin ilk günü Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.
Öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu.
Başkan Karabıçak, öğrencilerin eğitim aldığı yiyecek ,içecek, el işi, mobilya, grafik tasarım ve metal atölyelerini gezdi. Hafif zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmenlerinin fedakarlığı ve sevgisi ile hemen her işin üstesinden geldiğini gören Başkan Karabıçak , "Burada yapılan birbirinden güzel işler bizleri onurlandırdı. Tabi bunda öğretmenlerimizin fedakarlığı da takdir edilmesi gereken bir durum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle istihdam edilecek bir seviyeye ulaşıyorlar. Görünen o ki bu eğitim yuvasında sizler engel tanımıyorsunuz, engelleri kaldırıyorsunuz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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