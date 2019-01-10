Son Dakika Haberleri: Başkan Karabıyık İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

Başkan Karabıyık İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

13 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Ankara Kızılcahamam Kampında düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Başkan Karabıyık İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Ankara Kızılcahamam Kampında düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'i temsilen toplantıya katıldığını belirtti. Karabıyık, "Kızılcahamam kampımızda, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, Marmara Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse Başkanlığı'nda Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:17:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karabıyık İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]