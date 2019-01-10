Başkan Karabıyık İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı
13 dakika önce
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Ankara Kızılcahamam Kampında düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.
AK Parti Bilecik
İl Başkanı Karabıyık, Ankara Kızılcahamam
Kampında düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'i temsilen toplantıya katıldığını belirtti. Karabıyık, "Kızılcahamam kampımızda, Genel Merkez
Teşkilat Başkan Yardımcımız, Marmara
Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse
Başkanlığı'nda Marmara Bölgesi
İl Başkanları Bölge toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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