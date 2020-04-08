Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz gün Korona virüs Covid-19 vakası görülmesi üzerine 14 günlüğüne karantina altına alınan köy hakkında bilgi aldı.



Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkla olan karantina altındaki Aşağıköy giriş ve çıkışlarında 24 saat bekleyen polisleri ziyaret eden AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, görevlilerden köyün son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Karabıyık, "Aşağıköy'de görev yapan emniyet mensuplarımızı ziyaret ederek köyümüzün durumu hakkında bilgi aldık. Köylülerimizin ihtiyaçları konusunda muhtarımızla iletişime geçerek ilk etapta maske ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ duyulu Aşağıköylü hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hep birlikte aşacağız bu zor günleri, köy meydanında buluşacağız eskisi gibi. Ayrı bir parantezde kamu görevlilerimize açmak istiyorum. Sağlık ve emniyet personelimize bu süreçteki çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler sıcak evlerimizde otururken, onların birey ve toplumsal sağlığımızı korumak adına kamu görevlerini icra ettiklerini unutmayalım. Sağlık ve emniyet personelimiz başta olmak üzere tüm görevli arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışalım" dedi. - BİLECİK