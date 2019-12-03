Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Fethiye'de özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları ve kıyı alanlarındaki kaçak yapıların yıkımının başlamasının ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, imara aykırı yapılaşmaya izin vermeyeceklerini bildirdi. Karaca, Aralık ayı meclis toplantısında "Sadece Kayaköy'de 456 kaçak inşaat var" dedi.



Fethiye Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantısında 6 madde görüşülürken, imar planı ilgili konuşmalar dikkati çekti. Karaçulha Mahallesi başta olmak üzere 41 mahallenin 5 yıllık imar programını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Karaca, "Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Fethiye'yi korumak zorundayız. Sadece Kayaköy'de 456 kaçak inşaat var" dedi. Karaca, Faralya ve Kayaköy'de kaçak bina yapılmasın diye zabıtaya nöbet tutturduklarını dile getirdi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Karaçulha'nın ve 41 mahallenin imar planını hazırlamakta kararlıyız. Karaçulha ve 41 mahallede imar ile ilgili ciddi problemler var. Aciliyet olan yerlerden itibaren Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışarak; 1/5 binlikleri yapmak zorundayız. Sorunları Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çözmemiz lazım. Fethiye'yi hep birlikte korumamız lazım" diye konuştu. - MUĞLA