Son Dakika Haberleri: Başkan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Başkan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

1 saat önce

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı, System.String[]
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Günlüklü Restorandaki kahvaltılı toplantıya Başkan Karaçelik'in yanı sıra yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Karaçelik; "Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana unsur vardır. Tabi gelişmiş demokrasilerde birde dördüncü güç vardır. Çok önemli görevler icra eden bu güç basındır. Halkın doğru haber almasını sağlayan, zor şartlar altında zor görevler üstlenen gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

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