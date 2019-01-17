Başkan Karaçelik, Başka Partiden Adaylık İçin Vatandaştan Yetki İstedi

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, başka bir partiden aday olma konusunda vatandaşlardan gördüğü desteğe minnettar olduğunu söyledi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, başka bir partiden aday olma konusunda vatandaşlardan gördüğü desteğe minnettar olduğunu söyledi.



Bahçelievler toplantı salonunda yerel seçim sürecine ilişkin toplantı düzenleyen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Ortaca'ya hizmet etme gururunu yaşadığını ve ilçe halkının onay vermesi durumunda başka bir siyasi partiden aday olarak yola devam etme zorunluluğu olduğunu ifade etti.



Toplantıya, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karaçelik'in, başka bir partiden aday olarak siyasi hayatına devam etme konusundaki sorusuna, salondakiler alkış ve sloganlarla karşılık verdi.



"Siyasi partiler hizmet için araçtır"



Konuşmasında siyasi partilerin halka hizmet için araç olduğunu vurgulayan Başkan Karaçelik; "10 yıl önce yola çıkarken biz bu kentin emin, güvenilir insanı olacağız demiştik. Sağ olun, var olun ki sizlerin teveccühü ile sürdürüyoruz. O gün bir şey daha söylemiştik. Partiler halka hizmet için araçtır. Belediye başkanı seçildiğimiz günden itibaren partili kimliğimizi bırakarak halkımıza eşit mesafede olduk. Bugün gelinen noktada her kesimden vatandaşımızın desteğini ve ilgisini görmekteyiz. Özellikle vurguluyorum partiler halka hizmet için araçtır, amaç değildir." diye konuştu.



"Onay veriyorsanız başka partiden adayım"



Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) iki dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Karaçelik; "Üçüncü dönem süreci bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Bugün bu toplantıyı yapmamızın amacı yola sizlerle devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz bunu sizlere sormak. Ben inanıyorum ki sizlerin desteği ve güveni sürdükçe Ortaca'ya hizmet etme gururunu yaşayacağız. Eğer onay veriyorsanız, başka bir siyasi partiden aday olarak devam etme zorunluluğumuz var." dedi.



"Kırgın, küskün değilim"



Belediye Başkanı olarak Ortaca halkının kararına saygı duymak zorunda olduğunun altını çizen Karaçelik, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yapacak işlerimiz var. Her vatandaşımızın derdi bizim derdimiz oldu, çözüm bulmaya çalıştık ama bu süreç maalesef böyle yaşandı. Kimseye kırgın, küskün değilim. Başka bir partiden aday olma konusunda sizlerin de desteğini aldığımız için minnettarım. Varlığınız, katılımınız ile bizlere güç ve moral verdiniz hepinizin gözlerinden, ellerinden öpüyorum. Kendimi ve meclis üyelerimizi sizin yüreğinize, ellerinize bırakıyorum." - MUĞLA

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