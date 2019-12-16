Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti - Son Dakika

Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, Malatya'da faaliyet gösteren Hekimhanlıların çalıştırdığı kahvehaneleri ziyarete ederek, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, Malatya'da faaliyet gösteren Hekimhanlıların çalıştırdığı kahvehaneleri ziyarete ederek, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.


Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, kher fırsatta ev ve esnaf ziyareti yaparak, insanların talep ve sorunlarını dinliyor. Son olarak kahvehane ziyaretinde bulunan Karadağ, "Bir araya gelmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü biz ne kadar bir araya gelir ve iletişim halinde olursak sorunları o kadar hızlı çözeriz. Yoğun bir tempoyla çalışmalarımız devam ediyor. Bizim yapmaya çalıştığımız halkımızın parasını en doğru şekilde kullanan, israftan kaçan, tasarruf eden bir belediye olmak. Bunun sonuçları hepimize pozitif olarak dönecektir" dedi. - MALATYA

Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayısı çekirdeği ihracatından 14,6 milyon dolar gelir
Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
20:55 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
20:55 Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
20:53 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
20:53 Akşener Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-Detay - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]