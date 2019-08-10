Başkan Karadağ hayvan pazarını denetledi
1 saat önce
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile birlikte denetledi.
Hekimhan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Turan Karadağ
, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile birlikte denetledi.
Hekimhan ilçesinde Zabıta
ekipleri, Kurban Bayramı
öncesi pazarda hayvanlarda küpe kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlere katılan Başkan Karadağ burada yaptığı açıklamada, "Kurban bayramı nedeniyle bir hafta önce kurulan hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanlarda zabıta ekiplerimizce her gün küpe kontrolü yapılıyor ve bugün denetime bizde katıldık. Uygunsuz bir işlem görmedi, hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların tamamı ilçemizde yetişen kurbanlıklar olduğunu gözlemledik. Kurban pazarında satış yapan çiftçilerimize kolay gelsin bol kazançlar dileklerimizi ilettik" diye konuştu. - MALATYA
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