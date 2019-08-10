Son Dakika Haberleri: Başkan Karadağ hayvan pazarını denetledi
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Başkan Karadağ hayvan pazarını denetledi

1 saat önce

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile birlikte denetledi.

Başkan Karadağ hayvan pazarını denetledi, System.String[]
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile birlikte denetledi.

Hekimhan ilçesinde Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazarda hayvanlarda küpe kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan Başkan Karadağ burada yaptığı açıklamada, "Kurban bayramı nedeniyle bir hafta önce kurulan hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanlarda zabıta ekiplerimizce her gün küpe kontrolü yapılıyor ve bugün denetime bizde katıldık. Uygunsuz bir işlem görmedi, hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların tamamı ilçemizde yetişen kurbanlıklar olduğunu gözlemledik. Kurban pazarında satış yapan çiftçilerimize kolay gelsin bol kazançlar dileklerimizi ilettik" diye konuştu. - MALATYA
Yıldırım Turan, Hekimhan, Karadağ, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
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