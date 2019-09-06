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Başkan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlar ile bir araya geldi

31 dakika önce

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlar ile bir araya geldi, System.String[]

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi.


Hekimhan Belediyesine ait Zurbahan Restaurant'ta düzenlenen kahvaltı programında bir konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Sizler ile aynı sofrayı paylaşmak, sohbet etmek bizler için onurdur. Tabi bulunduğunuz köy ve mahallelere verdiğiniz hizmetten dolayı sizlere ne kadar önem verilse azdır. Sizler çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Mahalli demokrasinin, katılımcı demokrasinin, toplum kalkınmasının temel yapı taşlarından biri de sizlersiniz. Vatandaşlarımızın ilk talepleri öncelikle size geliyor. Sizler de bunları bizlere intikal ettiriyorsunuz. İnşallah ileri ki dönemlerde sizlerle beraber güzel hizmetlere imza atacağız. Muhtarlarla ile toplantılarımız her ay düzenli olarak yapılacak, halkın istek ve beklentilerini, onların temsilcisi olan muhtarlar aracılığıyla kısa sürede çözüme kavuşturulmasının sağlanması ve her türlü sorunun kökten ve süratle çözülmesini sağlayacağız. Toplantıya katılan muhtarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.


Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a, iletilen sorunların çözümlenmesine yönelik gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Yıldırım Turan, Hekimhan, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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