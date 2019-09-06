Son Dakika Haberleri: Başkan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlarla buluştu
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Başkan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlarla buluştu

3 dakika önce

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlarla buluştu, System.String[]

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Karadağ, belediyeye ait restoranda düzenlenen programda, meclis üyeleri ve muhtarlarla aynı sofrayı paylaşmanın, sohbet etmenin kendileri için onur olduğunu söyledi.

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Mahalli demokrasinin, katılımcı demokrasinin, toplum kalkınmasının temel yapı taşlarından biri de sizlersiniz. Vatandaşlarımızın ilk talepleri öncelikle size geliyor. Sizler de bunları bizlere intikal ettiriyorsunuz. İnşallah ileri ki dönemlerde sizlerle güzel hizmetlere imza atacağız. Muhtarlarla toplantılarımız her ay düzenli olarak yapılacak, halkın istek ve beklentilerini, onların temsilcisi olan muhtarlar aracılığıyla kısa sürede çözüme kavuşturulmasının sağlanması ve her türlü sorunun kökten ve süratle çözülmesini sağlayacağız."

Yıldırım Turan, Hekimhan, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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