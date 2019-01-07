Başkan Karahan, Belediyespor Oyuncuları ile Bir Araya Geldi

KONYA(AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi.

KONYA(AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi.



Ilgın Narkozlar Taraftar Grubu tarafından düzenlenen moral gecesinde Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve Nalçacılılar Grubu tribün lideri İbrahim Apalı, Ilgın Belediyespor oyuncuları ve teknik ekiple bir araya geldi.



Amatör ligde oynadığı bütün maçlarda büyük başarı göstererek ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamlayan Ilgın Belediyespor oyuncularını ve teknik ekibini tebrik eden Karahan, futboldaki bu başarının asıl kahramanlarının takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlar olduğunu belirtti.



Başkan Karahan, "İnşallah bu başarı, birlik ve beraberlik devam eder. Çünkü gelecek sizlerin gençler. Sizler ne kadar başarılı olur, sağlıklı, mutlu, huzurlu olursanız gelecekte o kadar güzel olur." dedi.



Nalçacılılar Grubu'a, Ilgın Belediyespor'a verdikleri destek için teşekkür eden Karahan, "Sizlerin desteği gençlerimizin başarısı demektir. Bu konuda gerçek başarı sizlerindir. Bu desteğiniz, bu birlikteliğiniz, hep devam eder inşallah. Bizler de belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Her türlü isteğinizi ve ihtiyacınızı kulüp yöneticilerimizle ve başkanımızla sık sık bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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