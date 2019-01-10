Başkan Karahan Gazetecilerle Buluştu
1 saat önce
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu.
Ilgın
Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu.
Karahan, tarihi Lala Mustafa Paşa
Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, gazetecilere çalışmalarını anlattı.
Büyükşehir yasası ile hizmet coğrafyasının genişlediğini, insanların gönlünü kazanmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karahan, şunları kaydetti:
"İlçemizde görevlerini ifa eden basın mensuplarımız ile bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyor, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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