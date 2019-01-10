Son Dakika Haberleri: Başkan Karahan Gazetecilerle Buluştu

Başkan Karahan Gazetecilerle Buluştu

1 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu.

Başkan Karahan Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu.

Karahan, tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, gazetecilere çalışmalarını anlattı.

Büyükşehir yasası ile hizmet coğrafyasının genişlediğini, insanların gönlünü kazanmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"İlçemizde görevlerini ifa eden basın mensuplarımız ile bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyor, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Ilgın, Gazeteciler Günü, Güncel
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