Başkan Karakaş: "Hedefimiz Öncelikle Play-Off'a Kalmak"

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, devre arasında bir transfer yaptıklarını ve maddi imkanlarına uygun birkaç takviye daha planladıklarını belirterek, hedeflerinin öncelikle Play-Off'a kalmak olduğunu ancak lig sonunda nerede olurlarsa olsunlar heyecan oluşturan bir takım...

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, devre arasında bir transfer yaptıklarını ve maddi imkanlarına uygun birkaç takviye daha planladıklarını belirterek, hedeflerinin öncelikle Play-Off'a kalmak olduğunu ancak lig sonunda nerede olurlarsa olsunlar heyecan oluşturan bir takım olmak istediklerini dile getirdi.



Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ve Teknik Direktör Mehmet Budakın tarafından basın toplantısı düzenlendi. Kulüp Başkanı Karakaş, olağanüstü kongre ile 3 ay önce göreve geldiklerini belirterek, hem ekonomik hem de sportif başarı için irade ortaya koyduklarını ifade etti. Teknik Direktör Mehmet Budakın, ekibi ve sporcularını kutladığını kaydeden Karakaş, takımın başarılı sonuçlara imza atarak yoluna devam ettiğini vurguladı. Devre arasını iyi geçirdiklerini anlatan Karakaş, "İkinci yarıya ligin favorilerinden Samsunspor'u yenerek iyi başladık. Samsunspor müthiş bir yapılanma içinde. Kentin dinamikleri sahip çıkıyor. Kısa sürede 40-50 milyon borç ödediler.35 milyonluk bütçeleri var ve hedefleri büyük. Böyle bir takımı yenmemiz önemli bir başarı. Taraftarlarımıza bu sevinci yaşatan teknik heyet ve futbolcuları kutluyoruz" dedi.



"Taraftar takıma sahip çıkıyor"



Devre arasında bir transfer yaptıklarını anımsatan Karakaş, "Maddi imkanlarımıza uygun bir kaç takviye daha planlıyoruz. Hedefimiz elbette Play-Off"a kalmak ama öncelikle lig sonunda nerede olursak olalım heyecan oluşturan bir takım olmak istiyoruz. Taraftarlarımız her koşulda takıma sahip çıkıyor. Samsun maçında da müthiş destek sağladılar. Onların bu coşkusu bizi gururlandırıyor. Kentteki iş çevreleri destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Devre arasında transfer tahtamız eski teknik adam ve futbolcu alacaklarından dolayı kapalıydı. Yaklaşık 600 bin TL ödeyerek tahtayı açtık. Zaman zaman gelen icralar oluyor, iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunları çözüyoruz şu an için sorun yok" diye konuştu.



"Görüştüğümüz oyuncular var"



Devre arası iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayan Teknik Direktör Mehmet Budakın ise, şunları kaydetti:



"Yönetime teşekkür ediyoruz, huzurlu bir kamp sürecini geçirmemizi sağladılar. Samsunspor'u iyi analiz etmiştik. Hem ekonomik hem de takım olarak güçlü olan bir rakiple oynadık. Hak ederek kazandık. Tüm futbolcularımız yüreklerini ortaya koyarak mücadele etti. Kaptanımız Sıddık'ın kırmızı kart görmesini doğru bulmuyoruz davranışı tasvip edilemez. Ama futbolun içinde bunlar var. Kazanma hırsının getirdiği gerginliğin sonucu olarak görüyoruz. Taraftarlarımız müthiş destek veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Genç futbolculara önem vermeye devam edeceğiz. Amacımız her yıl bir kaç ismi takıma kazandırmak istiyoruz. Ama bir anda hepsini değerlendiremeyiz. Transfer olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Bu haftaki maçların sonuçlarına göre transferi şekillendireceğiz. Görüştüğümüz oyuncular var ve süremiz de var." - DİYARBAKIR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş

Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası