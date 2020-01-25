Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Elazığ il yönetimi, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Elazığ il yönetimi, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İl Başkanı Erhun Karakuş ve beraberindeki yönetim kurulu, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balibey ile görüştü.

Karakuş yaptığı açıklamada muhtarların çok önemli görev üstlendiklerini belirterek, "Muhtarlarımızın fikirleri ve heyecanları bizim için önemlidir. Muhtarlarımızı ziyaret ederek yerel ve ulusal çözümler için fikir alış verişinde bulunuyoruz." dedi.

Dernek başkanı Balıbey de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Refah Partisi, Elazığ, Baskil, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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