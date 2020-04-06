Başkan Karakuş sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Son Dakika

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran, kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.



Başkan Karakuş, Dalaman Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile birlikte hayvan popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bıraktı.



Başkan Karakuş, yaptığı açıklamada; "Sokak hayvanlarının da şefkate ve bakıma ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Belediyemiz ekipleri düzenli olarak sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyorlar. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum sokak hayvanlarını unutmasınlar. Evlerinin önüne sokak hayvanları için bir kap yemek ve su bıraksınlar." dedi. - MUĞLA