Başkan Karalar: "5 ayda gidişi tersine çevirdik"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Akkapı, Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerini kapsayan, 23 kilometrelik kanalizasyon hattının temelini attı. Kanalizasyon şebekesinin ardından 20 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılacak ve yollar asfaltlanacak.



Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan kanalizasyon şebekesi için, Akkapı Mahallesi Hz. Ali Camisi yanında düzenlenen temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, muhtarlar, mahalleliler katıldı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, mahalle sakinlerine hitap ederek, "Kendi içinizden yetiştirdiğiniz Zeydan Karalar'ı önce Seyhan, sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Seyhan'da, 'Zeydan Karalar giderse öksüz kalırız' demiştiniz. Ben de size, onun bir yere gitmediğini, bütün Adana'nın başkanı olacağını söylemiştim. Bakın öyle de oldu ve siz kendi içinizden yetiştirdiğiniz bir yiğidi, sadece Adana'ya değil, Türkiye'ye armağan ettiniz. Bugün burada atılan temel, Türkiye'de yeni iktidarın temeli gibi olsun" dedi.



"Kardeşlerimin sağlıksız su içmesine asla izin vermem"



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olanaksızlıklar içindeki bir belediyenin başkanı olduğunu, görevi devralmasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen gidişi tersine çevirmeye başladıklarını belirtti. İşe ASKİ'ye başladıklarını ifade eden Başkan Karalar, zarar eden bir kurumu kara geçirip, hizmet eder hale getirmek için çalıştıklarını anlattı. Başkan Karalar, "Ayda yaklaşık 15 milyon açık veren ASKİ'yi 15-20 milyon artı verir hale getirdik. Bunu yapmak zorundaydık, aksi halde bugünkü temeli atamazdık. İmamoğlu İsale Hattı, Karataş İsale Hattı, Ceyhan İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyoruz. Sarıçam'da da bir altyapı projesinin temelini attık. Bu isale hatlarının belirli bölümleri asbestli borulardan oluşuyor. Asbest kanserojen bir madde. 4 yerde su isale hattının temelini attık. Asbestli boruları değiştiriyoruz ve kardeşlerimizin sağlıklı su içmesini sağlıyoruz. 5 yılda en ücra köşedeki hemşehrilerimin dahi sağlıklı su içmesini sağlayacağım. Benim kardeşlerimin kanserojen madde olan asbestli borulardan su içmesine asla müsaade edemem. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi biz geldiğimizde her ay 60 milyon lira açık veriyordu. 2 ay sonra orayı da artı verir hale getirip, daha fazla hizmet etmesini sağlayacağız. Halkımız uzun yıllardır Adana'nın çağ atlamasını bekliyor. Hepinizin çok arzu ettiği kanalizasyonun temelini atıyoruz. 23 Km kanalizasyon yapıyoruz, pislikten, foseptikten sizi bu kardeşiniz kurtarıyor" diye konuştu.



"Devletin, milletin parasını yiyeni affetmem"



Hizmeti, siyasi ayrım gözetmeden, herkese eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:



"Bana Seyhan'dayken, Güney'e çok hizmet verdiğimi söylüyorlardı. Evet, Güney'le Kuzey arasında çok fark var ve arayı kapatmamız gerek. Yine öyle yapacağım. 2020 yılında Adana'nın merkezinde kanalizasyonu olmayan mahalleler bulunmasını kabul edemeyiz. İnşallah yılbaşına kadar bu işi bitireceğiz. Buraya ayrıca 20 kilometre içme su isale hattı da yapılacak. Ardından yollarınızın tamamını yapacağız. Biz memleketimizde ne eksik varsa onu gidermek, güzel insanlarımıza hizmet etmek için belediye başkanı olduk. Memleketin kaynaklarını sadece halkımızın ihtiyaçları için kullanırız. Devletin 1 kuruşunu asla kimseye yedirtmeyiz. Milletimin parasını yiyen, gözümün bebeği de olsa, benimle çalışamaz, koltuğunda oturamaz."



Seyhan'da kendi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılan halk kartla ilgili sorunun çözüldüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, "Ben Seyhan'da Halk Kart dağıtmıştım. Yeni Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay, bazı sorunlu halk kartları düzeltmek için kısa bir süre istedi ve bu ay yeniden halk kart uygulaması devam edecek. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de şartları biraz düzelttiğimizde halk kart uygulamamız başlayacak" dedi.



Açılış töreninden önce 8 yaşındaki engelli Emir Yavuz'a tekerlekli sandalye hediye edildi. - ADANA