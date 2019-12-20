Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul'da CHP'nin düzenlediği Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde hem ülkenin turizmdeki genel durumunu ortaya koydu, hem de Adana'yı anlattı. Karalar, tur operatörlerine ve turizm acentelerine, turistleri Adana'ya getirmeleri konusunda çağrı yaptı.



Başkan Karalar, Turist Profili Odaklı Kentsel Gelişim Paneli'nde, turizm gibi çok önemli bir konuda, böylesine geniş katılımlı bir etkinlik düzenlemenin, ülke açısından son derece yararlı olduğunu belirtti. Karalar, "Bugün ülke olarak ihracatta 200 milyar dolarlık rakama ulaşamamışken, turizm sektöründen yılda 50 milyar dolar gelir elde edilebileceğini düşünürseniz, ki bu rakam kısa sürede 100 milyar dolara bile yükselebilir, toplam ihracat rakamımızın yarısından fazla gelir elde edebileceğimiz bir sektörden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Bu toplantı nedeniyle Genel Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Zirvenin hepimize yararı, katkısı olacağından eminim" dedi.



Turizm konusunda dünyadaki tabloyu da anlatan Başkan Zeydan Karalar, "2019'da dünyada 1 milyar 500 milyon turist var. 2020'de 1 milyar 600 milyon turist olacak. Turist sayısı 2030'a kadar 1 milyar 800 milyon civarına çıkacak. Söylendiği gibi her turist bin lira bıraksa, dünyadaki toplam turizm pastasının değeri 1.8 trilyon dolar ediyor. Bu kadar büyük bir ekonomik değere, Türkiye'nin önem vermemesi, bundan yeterince faydalanmaması olumsuz bir durum. Umarım bundan sonra böyle olmayacak. Türkiye'nin her karışı turist çekebilecek özelliklere sahip" diye konuştu.



Adana'nın turizm açısından dünyada 6-7 özelliği bir arada bulunduran ender kentlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:



"Kırsal turizmle ilgili Adana'dan daha uygun bir kent var mı bilmiyorum. Dünyanın en önemli 3 ovasından birine sahip. 'Adana'da deniz var mı?' diye sorarlar bana. Adana'nın uzun sahilleri var. Bu sahillerde çok sağlıklı kum mevcut. Kuzey Avrupa'nın son derece ilgi duyduğu sahiller bunlar. Karadeniz ve Marmara balıklarının ardından, dünyanın en lezzetli balıkları da bizim kıyısında olduğumuz Akdeniz'de çıkar. Gastronomide zenginiz. Adana deyince kebap akla gelir fakat 600'e yakın olağanüstü lezzetimiz vardır. UNESCO'nun Gastronomi Şehirleri Ağı alanına girmek üzere benden önce başka bir belediye başkanı Adana'dan başvuru yapmamış. İlk organ nakli Adana'da yapılmış. Tıpta da önemli bir kentmiş geçmişte Adana. Şehrin etrafındaki dağlarda endemik bitki çeşitliliği mevcut. Bu konuda da çok zengin Adana. Deniz var, gastronomi var, kırsal turizme uygun yapısı mevcut, olağanüstü bir ovası, ürün çeşitliliği var. Bunlara ek olarak bir de tarih mevcut. 8-10 bin yıllık geçmişi olan bir kentin tarihi değerlere sahip olmaması mümkün değil. Şar, Anavarza, Tatarlı Höyük, Magarsus, Lokman Hekim'in ölümsüzlük formülünün bulunduğu söylenen kitabını düşürdüğü Misis Köprüsü, Taşköprü Adana'da. İyi bir tesis olsa, sadece Saimbeyli ilçemize Mavi Kelebek'i fotoğraflamak için binlerce turist gider. Bir lezzet treni organize ettik, olağanüstü ilgi gördü. Belemedik'e giderken insanlar sadece o tabiatın fotoğrafını çekmek için tartıştılar birbirleriyle. Yumurtalık Lagünü, pelikan popülasyonunun yüzde 30'unun uğrak yeri. Bu kadar özelliği olan bir kentin turizm kenti olmaması, turizmden nasibini almaması aslında çok büyük bir eksiklik. Ama ne yazık ki öyle."



Adana'daki turizm altyapısını daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:



"Ben Seyhan Belediye Başkanıyken Adana'da konaklama toplamda 300 bindi. Biz çeşitli yerlerde hem Adana'nın tarihi kimliğini, hem gastronomisini tanıtmaya başladık. Çok kısa sürede 2 katına çıktı konaklama sayısı. İnanıyorum ki bu çalışmaların sonucunda 1 milyonu geçeceğiz. Seyhan'dayken 11 tarihi eseri restore ettik ve turizme açtık. Bir kenti elbette turizme uygun hale getirmek de gerek. Otoparkını, yürüyüş yollarını, restoranlarını, otellerini-pansiyonlarını hazırlamak zorundasınız. Bunların bir kısmını belediyenin yapması, bir kısmına da belediyenin öncülük etmesi gerek. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra turizmle ilgili çalışması için bir ekip kurduk. Adana Kültür ve Turizm Planı oluşturduk. Adana festivaller kenti. Altın Koza Film Festivali, sinema sanatı adına çok önemli bir festival. Adana kadar sanatçı yetiştiren çok az kent var. Portakal Çiçeği Karnavalımız var. Adana'nın Türkiye'de ve dünyada tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Lezzet Festivali, Şalgam ve Kebap Festivalimiz var. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya, İstanbul tabii ki bizim önemli değerlerimiz. Turizm Acenteleri oralara götürecek elbette turistleri ama Adana'ya da gelin. Adana'ya gelin ciğerimi yiyin." - ADANA