Başkan Karalar: "Akdeniz meyve sineği zararlısıyla genel mücadele şart" - Son Dakika

Başkan Karalar: "Akdeniz meyve sineği zararlısıyla genel mücadele şart"

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı mücadeleye başladı.

Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı mücadeleye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte mücadele eden Adana Büyükşehir Belediyesi, ilaçlamaların kapsamlı şekilde sürdürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, hayvancılık ve silaj üretimi gerçekleştirilen bir tesiste başlattığı Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı ilaçlamayı, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'la birlikte yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mücadelenin kapsamıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Mücadeleyi başlatarak tedbirimizi alıyoruz

Başkan Zeydan Karalar, "Akdeniz meyve sineğiyle ilgili çok ciddi ve büyük popülasyon olmamasına rağmen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte mücadeleyi başlattık. Bu sene çok büyük bir popülasyon olmayacağını düşünüyoruz ama yine de biz mücadeleyi başlatarak tedbirimizi alıyoruz. Mücadele edilmemesi durumunda şeftali, nar, kayısı, ayva ve çok çeşitli meyveyi etkilemekle birlikte en çok zararı narenciyeye veriyor. Söz konusu sinek narenciyeye yüzde 80 oranında zarar verebiliyor" dedi.

Bu zararlıyla genel mücadele şart

Yoğun çalışmanın sonucunda ihraç ürünlerinin dönmemesini sağladıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte yoğun çalışarak Adana'dan giden narenciyenin ihracattan dönmemesini sağladık. Bu sonuç geçmişte yaptığımız ve bugün bir kez daha başlattığımız mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Sadece ilaçlama yetmez, çöplükleri, pislikleri ortadan kaldırmak, ilaçlamak, bahçelerde yere düşen meyveleri temizlemek gerekiyor. Bu zararlıyla genel mücadele şart. Bir bölge sorunluyken, bir bölgeyi temizlemek tek başına bir işe yaramıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu işi öğrendi ve başarılı bir şekilde sürdürüyor" diye konuştu. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 14:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Karalar: 'Akdeniz meyve sineği zararlısıyla genel mücadele şart' - Son Dakika Ekonomi
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