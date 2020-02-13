Başkan Karalar'dan, Akay'a destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karalar'dan, Akay'a destek ziyareti - Son Dakika

Başkan Karalar'dan, Akay'a destek ziyareti

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi hakkında ortaya atılan bazı iddialar üzerine Başkan Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek destek verdi.

Başkan Karalar'dan, Akay'a destek ziyareti, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi hakkında ortaya atılan bazı iddialar üzerine Başkan Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek destek verdi.


Akif Kemal Akay'ın kişiliğinin tüm Türkiye tarafından iyi bilindiğini aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "'Akif Abinin hukuk ve yasa karşısında asla ve asla hiç bir eksik yapmayacağını tüm Türkiye bilir. Akif abiye hiç kimse yanlış yaptıramaz. Buna bütün içtenliğimizle inanıyoruz. ve her zaman Başkan Akay'ın yanındayız" dedi.


Çok insanın çalıştığı yerlerde iyi niyetli insanların yanında art niyetli insanların da olabileceğini vurgulayan Başkan Karalar, "Her zaman dediğimiz gibi, belediyeler zor yerlerdir. Yönetilmesi de çok zordur. Bizim işimiz olumsuzlukları, yanlışları asgariye indirmektir. Çok insanın olduğu yerde iyi niyetli insanlar da olacak, art niyetli insanlar da olacak. Yanlışlar da olacak. Ama biz görev süremizde bu yanlışları engellemek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "'Beytülmale el uzattırmam' anlayışının yıllarca savunucusu olduk" dedi.


Başkan Akay, şöyle devam etti:


"Yaşamımız 'Beytülmale el uzattırmam' anlayışını anlamlandırmakla geçti. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe ve yönetimde olduğumuz sürece böyle de devam edecek. Yetimin tek bir kuruşunun bile kaybolmaması bizim temel görevimiz. Bu, bizim anlayışımızın ve inancımızın da bir parçası. Bu düşünce, bizim yetiştiğimiz eğitim sisteminin de, bizim öncülerimizin de bize öğrettiği en önemli değerlerdendir. Bu saatten sonra da bu değerlerden vazgeçecek değiliz."


Başkan Karalar ve Başkan Akay daha sonra Yeşiloba TOKİ konutlarında asfalt çalışması tamamlanan bulvarların açılışına katıldı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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