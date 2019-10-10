Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar: "Eğitim olmazsa hiç bir şey olmaz"
Son Dakika Güncel Başkan Karalar: 'Eğitim olmazsa hiç bir şey olmaz'

Başkan Karalar: "Eğitim olmazsa hiç bir şey olmaz"

30 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir ülkenin gelişmesi ve ileriye adım atması için, çağdaş, bilimsel eğitime önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir ülkenin gelişmesi ve ileriye adım atması için, çağdaş, bilimsel eğitime önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Özel bir okulun açılış törenine katılan Başkan Zeydan Karalar, öğrenciler ve veliler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Karalar, yaptığı konuşmada, açılışını yaptığı okulun Türkiye'de önemli eğitim kurumu olacağına inandığını ifade etti. Ne zaman eğitimle ilgili bir etkinlik olsa, güzel bir okul açılsa duygulanıp umutlandığını söyleyen Başkan Karalar, "Bir sürü eğitim kurumu vardır, bir sürü vakıf vardır, eğitime öğretime destek veren bir yığın kuruluş vardır ama bunların önemli bir çoğunluğu destekledikleri, okuttukları, yardım ettikleri öğrencilerin kendi siyasal görüşlerine evrilmesi için bu işi yaparlar. Oysa eğitim bir ülke için en önemli şeydir. Eğitim olmazsa hiç bir şey olmaz. ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitimle ilgili, 'Eğitim bir ülkede o kadar önemlidir ki; iyi kullanıldığında bir ülkeyi müreffeh, saygın, ileri, aydın bir ülke haline getirebilir. İyi kullanılmadığında da çok kötü bir duruma düşürebilir' demiştir. Eğitim bu denli önemliyken sadece ve sadece gelecek neslin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür yetiştirilmesi konusunda bir işlevi olmalıdır. Böyle işlevi olacak bir okulun açılışında bulunmaktan ötürü de ben mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.


Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da katıldığı törende Başkan Zeydan Karalar ve konuklar öğrencilerle birlikte marşlar söyledi. - ADANA

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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