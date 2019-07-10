Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi, sosyal medya gündeminde
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi, sosyal medya gündeminde

1 saat önce

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında konuşmasına başlarken sözünü yarıda kesip, bir meclis üyesine Adana şivesiyle 'Niye ters ters bakıyon, hayrola?' diye espri yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi, sosyal medya gündeminde, System.String[]
Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında konuşmasına başlarken sözünü yarıda kesip, bir meclis üyesine Adana şivesiyle 'Niye ters ters bakıyon, hayrola?' diye espri yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 5'inci oturumunda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü. Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, ortamı yumuşatmak için AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya yönelik Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola? Bugün mübarek cuma, çok ters" diye espri yaptı.
Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar'ın esprisini fark ederek paylaşmaya başladı. Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülere şu yorumlarda bulundu:
'Adana gibi başkan derken şaka yapmıyorduk', 'Adanalı olmayan da zor anlar konuşmayı. Tercüme edeyim: Evet değerli meclis üyeleri. Niye ters ters bakıyorsun, hayır ola?', 'Adanalı olmanın gereklerinden bir tanesi', 'Başka şehirde yaşayamam'


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi! "Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:10:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi, sosyal medya gündeminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]