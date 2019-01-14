Başkan Karalar İzmir'deki Adanalıları Yalnız Bırakmadı

İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği'nin gerçekleştirdiği '5 Ocak Kurtuluş Gecesi' coşkulu geçti.

İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği'nin gerçekleştirdiği '5 Ocak Kurtuluş Gecesi' coşkulu geçti.



İzmir Bayraklı Havuz Müzikholdeki etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan gece saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 10.Yıl Marşının ayakta okunmasıyla başladı.



Yönetim kurulu üyeleriyle sahneye çıkan İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği Başkanı Arif Kayakşu, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunun 97. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan misafirleriyle tek tek ilgilenerek teşekkür etti. İki şehir insanlarını buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kayakşu, "İki kent insanlarımızı birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak bizlere mutluluk ve huzur veriyor" dedi.



İzmir ve Adana'ya katkı sağlayan, destek veren başarılı bürokrat, iş adamları, yazar, gazeteci ve sporculara plaket takdim edildi.



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Türk edebiyatı yazarı Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet İzgü, Adanaspor ve Adana Demirspor'un efsane kaptanı Ercan Aslankeser, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Enver Kutlu Sönmez, Tatlıcı Köse Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karahan, Elit Haber Gazetesi adına Erol Şennur ile eski basketbolsu Orhan Calba'ya birer plaket takdim edildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve yerel sanatçılar sahneye çıkarak misafirlere unutulmayacak anlar yaşattı.



İzmir'deki Adanalıları bir araya getiren geceye Adana'dan da katılımın fazla olması dikkat çekerken, ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan gecenin sunuculuğunu yaptı, şarkılarıyla davetlilere güzel anlar yaşattı.



Belediye Başkanları Zeydan Karalar ve Hüseyin Mutlu Akpınar misafirlerle piste çıkarak çifte telli oynadı. Arkasından halay çekerek yöresel oyunlarını sergilediler.



Eğlence gece geç saatlere kadar devam ederken konuklara yöresel kebap, tatlı ve şırdan ikram edildi. - ADANA

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