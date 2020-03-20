Başkan Karalar: "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karalar: 'Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal' - Son Dakika

Başkan Karalar: "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal"

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle ilgili dezenfeksiyon, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle ilgili dezenfeksiyon, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda okullar, otogar, gar, havalimanı, metro, müzeler, ibadethaneler, çocuk parkları, parklar, belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri dezenfekte ediliyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de, halkla buluşulan, halka kesintisiz hizmet veren birimler başta olmak üzere dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.


18 Mart 2020 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 4 merkez ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında yapılan toplantı sonucunda korona virüsle mücadele hususunda ortak hareket etme ve iş bölümü yapma kararı alındı.


Korona virüs kriz masası oluşturuldu


Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde de korona virüs toplantısı gerçekleştirerek, daireler ve birimler arası iş bölümü, görev dağılımı gerçekleştirdi.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüs Kriz Masası oluşturuldu.


Halkı korona virüsle ilgili bilinçlendirmek ve virüsten korunma yöntemlerini aktarmak amacıyla açık hava reklam mecralarına, billboardlara afişler konuldu. Yine aynı amaçla el ilanı bastırıldı.


Otogar, havalimanı, Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe belediyesi, gar, metro giriş ve çıkışları ile kentin kalabalık bölgelerinden oluşan 100 noktaya dezenfektan konuldu. Yine Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüslere 250 adet dezenfektan yerleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüs sorunu nedeniyle, hijyen tedbirleri kapsamında konut bazında ASKİ aboneliklerinde ödenmeyen faturalar nedeniyle bir süre su kesintisi yapılmayacağını da duyurdu.


Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi girişlerinde, güvenlik görevlilerince, elektronik cihazlarla ateş ölçülmesi işlemi gerçekleştiriliyor.


Başkan Karalar, korona virüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal" dedi.


Başkan Zeydan Karalar, kurallara uyarak, sorunun üstesinden hep birlikte gelineceğine inandığını söyledi. - ADANA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:42:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karalar: "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]