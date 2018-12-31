Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar, Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Başkan Karalar, Personelinin Yeni Yılını Kutladı

1 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye personelinin yeni yılını kutladı.

Başkan Karalar, Personelinin Yeni Yılını Kutladı, System.String[]
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Karalar, Seyhan'da başlayan hizmet hamlesinin tüm Adana'ya yayılacağını söyledi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamasına belediye personelinin tamamı katıldı.

Seyhan Belediyesi'nin 5 yılda önemli hizmetler yaptığının altını çizen Zeydan Karalar, burada özverili çalışmalar yürüten belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Karalar, "Biz imkansızlıklara rağmen imkanlar oluşturduk. Seyhan ilçesi; 6 seçim ve darbe girişimine rağmen 30 yılda görmediği hizmeti gördü. Bunu halkın kendisi söylüyor. Tufanbeyli'nin Yumurtalık'ın bir köyünde Seyhan Belediyesi'nin yaptıklarını duymak çok güzel bir olay. Bugün Adana'nın her köşesi Seyhan Belediyesini konuşuyor. Biz imkanlarımızla hem Seyhan'a yettik hem de ihtiyaç duyulan her yere yetiştik" ifadelerine yer verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Adana, Zeydan Karalar, Seyhan, Karalar, Güncel
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